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Spor

Emre Taşdemir'in yeni takımı açıklandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'i renklerine bağladı.

09:51 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Pendikspor, Galatasaray'dan ayrılan 27 yaşındaki Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.


İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Emre Taşdemir Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir'i renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Emre Taşdemir" ifadelerine yer verildi.


Emre Taşdemir, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de 5 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.





#Emre Taşdemir
#Pendikspor
#Galatasaray
31 dakika önce
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