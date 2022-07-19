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Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyuncunun kendisi ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emrecan Uzunhan Beşiktaşta
Emrecan Uzunhan

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır."
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