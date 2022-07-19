Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başladı.
Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır."
ÖZEL HABER - Beşiktaş, İstanbulspor’da forma giyen 2001 doğumlu sol stoper Emre Can ile büyük ölçüde anlaşma sağladı
ÖZEL HABER - Beşiktaş, İstanbulspor’da forma giyen 2001 doğumlu sol stoper Emre Can ile büyük ölçüde anlaşma sağladı— SPOR (@yenisafakspor) June 29, 2022