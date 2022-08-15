Emrecan Uzunhan: Takım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakada kırmızı kart gören yeni transfer Emrecan Uzunhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla takım arkadaşlarından ve Beşiktaş taraftarlarından özür diledi.

Genç futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum. Bu uzun yolda benim şampiyonluğa olan inancım tam." cümlelerine yer verdi.