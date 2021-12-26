En iyi 100 futbolcu listesinde tek Türk

İngiliz basınından The Guardian, gelenekselleşen yılın en iyi futbolcuları listesini yayımladı.
Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, 100 kişilik listenin ilk sırasında yer aldı.
Polonyalı golcüyü sırasıyla; Lionel Messi, Muhammed Salah, Karim Benzema ve Jorginho takip etti. Cristiano Ronaldo, 8. sırada kendisine yer bulabildi.
Listenin 85. sırasında yer verilen Burak Yılmaz, en iyi 100 futbolcu arasına giren tek Türk futbolcu oldu.
Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan da listede yer aldı.
İşte The Guardian'ın belirlediği 2021'in en iyi 100 futbolcusu: