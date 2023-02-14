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Spor

Enes Ünal'dan La Liga yönetimine teşekkür

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olan LaLiga yönetimine teşekkür etti.

21:18 . 14/02/2023 Salı
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Enes Ünal

Enes Ünal

Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olan İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) yönetimine teşekkür etti.

Milli futbolcu yaptığı açıklamada, "Ülkemdeki insanları böyle görmek benim için çok ama çok zor oldu. Türkiye’de olamayıp böyle zorluklarla yüzleşen insanlara yardım edememekten ve kendi sıcak evimde bulunmaktan utandım. Daha güçlü ayağa kalkacağımızdan eminim. Ülkeme ve Suriye’ye yardım edip destek olan LaLiga’ya ve herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

''Konsantre olmakta zorlandım''

Konsantre olmakta zorlandığını da vurgulayan Enes, "Her maça motive olmaya çalışıyorum ama bu şüphesiz kariyerimin en zor maçıydı. Bu süreçte bana çok destek olan takım arkadaşlarım ve kulübüme karşı sorumluluk almaya çalıştım." diye konuştu.

Enes Ünal, Getafe'nin sahasında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldığı 21. hafta maçında attığı golü, depremlerde hayatını kaybedenlere adamıştı.

LaLiga'da geçen hafta sonu oynanan 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinin kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılmıştı. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi LaLiga kulüpleri, taraftarlarıyla yardım kampanyaları başlatmıştı. Maç canlı yayınlarında ise Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyaları tanıtılmıştı.



#Enes Ünal
#La Liga
#deprem
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Enes Ünal'dan La Liga yönetimine teşekkür
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