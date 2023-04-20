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Spor

Engel tanımayan sporcular onurlandırılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde İstanbul'da 4 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde 10 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:36 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu

TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni'nde 10 kategoride ödüller, 4 Mayıs Perşembe günü sahiplerini bulacak.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunun hiçbir engel tanımadan her alanda zirveyi hedeflediğini vurguladı.


Sporda erişilebilirlik politikaları doğrultusunda engelli vatandaşların son 21 yılda hayatın her alanında olduğu gibi spora da katılımının çok ciddi anlamda artış gösterdiğini aktaran Kasapoğlu, "Sporcularımızın her daim yanındayız. Şimdi, onların herkese örnek olan inançlarını, azimlerini ödüllendirme zamanı" dedi.


Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında sporda da önemli hedeflerin olduğunu belirten Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin de 60. yılında, önemli bir geceye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Engel tanımayarak şanlı Türk bayrağımızı her platformda göndere çeken, ay yıldızlı formamızı gururla taşıyan milli sporcularımızla onurlandıracağız. Böylesine anlamlı bir gecenin gelenekselleşerek devam edeceğini temenni ediyorum" dedi.


#TSYD-Petrol Ofisi Engelsiz Ödül Töreni
#Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#TSYD
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