Engin Fırat'tan Süper Lig için yaş ortalaması eleştirisi

Türkiye’de son aylarda genç oyuncu yetiştirme konusuna kulüpler ve teknik direktörler tarafından çokça değinildiğine dikkat çeken Fırat, "Bu düşünce ve şikayetlerin haklı tarafları var ama sorulacak sorular da var. Süper Lig bu hafta başladı. Kendi evinde oynayan bir Süper Lig takımının ilk 11’inin yaş ortalamasını merak ettim ve baktım. Ortaya 30.8 yaş ortalaması çıktı. Bence korkunç yüksek bir rakam. Size şöyle bir örnek vereyim; Kenya A Milli Takımı’nda yaş ortalaması 24.5. Bu da Türkiye’de genç oyuncuya ve gelişimlerine olan bakışı gösteriyor. İlk 11’i 30.8 yaş ortalaması olan bir Süper Lig takımına, ben genç oyuncu olsam gitmeyi hiç düşünmem bile. Yani demek istediğim; siz genç Türk yeteneklere kendilerini geliştirebilecek güveni ve ortamı vermezseniz, o zaman transfer döneminde hazır Türk oyuncu bulmakta tabii ki zorlanacaksınız. Doğruları söylemek de her zaman hoş karşılanmıyor açıkçası. Yapıcı eleştiriye bile açık değiliz. Günü kurtarmak için yaşlı veya tecrübeli oyuncuları oynatıyorsan Türk gençleri eleştirme hakkın yok bence" ifadelerini kullandı.