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Spor

Enner Valencia: "Devam etmek isterim"

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan Enner Valencia, Ekvador basınına konuşurken, devam etmek istediğini belirtti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:13 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Valencia bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Valencia bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Enner Valencia, sarı-lacivertli kulüpte devam etmek istediğini söyledi.


Dünya Kupası'ndan sonra geleceği hakkında spekülasyonlar yapılan ve kış transfer dönemi açıkken Fenerbahçe'den ayrılacağı da söylentiler arasında olan 33 yaşındaki golcü, ülkesinin basınına konuşarak " İnsanların sevgisinden dolayı devam etmek isterim ama bu kulübün ne istediğine bağlı. Fenerbahçe ile kupalar kazanmayı çok isterim. Tüm kulvarlarda savaşıyoruz" dedi.


Türkiye'deki derbilerin başka olduğunu da belirten Valencia, "Türk taraftarlar saygılı. Bir Galatasaray taraftarıyla karşılaşabilirsin ve senden fotoğraf isterler. Bunlar şaşırtıcı ama kulüplerin büyüklüğünü burada görebilirsiniz" diye konuştu.



Dünya Kupası hakkında da konuşan Valencia, "Bizim için karmaşıktı, çok güzel bir şey yaşadık. Açılışı Katar'a karşı kazanmak, Dünya Kupası'nda iyi şeyler başarabileceğimizi bilmek için bizi motive etti. Hollanda'ya karşı harika bir ikinci yarı geçirdik ve Senegal'e karşı kötü oynamak için en kötü oyunu seçtik ve dışarıda kaldık" dedi.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Transfer
1 saat önce
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Enner Valencia: "Devam etmek isterim"
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