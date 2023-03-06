Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olan, ailesi de İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Valencia da takımda kalmak istiyor. Tecrübeli golcü, "Burada mutluyum, bu kulübü seviyorum, buradaki insanları seviyorum. Ben de kalmak isterim. Tabii ki anlaşma sağlayıp sağlamamamıza bağlı ama umarım burada kalırım" dedi.