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Spor

Yönetim sözleşme teklifini yaptı: Valencia kalmak istiyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'nın, sarı-lacivertli takımdaki durumu henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli takım, Valencia'ya 1+1 yıllık teklifte bulundu ama oyuncu 2+1 yıllık sözleşme istiyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:15 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Enner Valencia bu sezon ligde 23 gol kaydetti.

Enner Valencia bu sezon ligde 23 gol kaydetti.

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Ekvadorlu golcünün sözleşmesini uzatmak istiyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuya gol primlerini de içeren 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerdi.


Valencia kalmak istiyor

Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olan, ailesi de İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Valencia da takımda kalmak istiyor. Tecrübeli golcü, "Burada mutluyum, bu kulübü seviyorum, buradaki insanları seviyorum. Ben de kalmak isterim. Tabii ki anlaşma sağlayıp sağlamamamıza bağlı ama umarım burada kalırım" dedi.


"Önceliği Fenerbahçe"

Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas ise Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Valencia, Fenerbahçe'de mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de kalmak" ifadelerini kullandı.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Transfer Haberleri
1 saat önce
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Yönetim sözleşme teklifini yaptı: Valencia kalmak istiyor
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