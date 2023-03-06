Enner Valencia bu sezon ligde 23 gol kaydetti.
Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Enner Valencia ile sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Ekvadorlu golcünün sözleşmesini uzatmak istiyor. Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcuya gol primlerini de içeren 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme önerdi.
Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olan, ailesi de İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Valencia da takımda kalmak istiyor. Tecrübeli golcü, "Burada mutluyum, bu kulübü seviyorum, buradaki insanları seviyorum. Ben de kalmak isterim. Tabii ki anlaşma sağlayıp sağlamamamıza bağlı ama umarım burada kalırım" dedi.
Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas ise Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Valencia, Fenerbahçe'de mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de kalmak" ifadelerini kullandı.