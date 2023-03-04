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Spor

Enner Valencia: "Umarım Fenerbahçe'de kalırım"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Enner Valencia, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:07 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor-Fenerbahçe maçında Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi

Kayserispor-Fenerbahçe maçında Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Enner Valencia ve 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Kayserispor'un golünü ise 90+5. dakikada Arif Kocaman kaydetti.


"Umarım Fenerbahçe'de kalırım"

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Enner Valencia, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında konuştu. Transfer iddialarına yanıt veren Valencia, "Anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe'de kalmak isterim ve burada mutluyum. Umarım burada kalırım" ifadelerini kullandı.


Kayserispor maçı hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Taraftarlarımız yanımızda yoktu, bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Biliyoruz ki yanımızda olmayı çok istiyorlardı" dedi.


Ayrıca Kayserispor karşısında Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkan Enner Valencia hem 'dalya' dedi hem de bu mücadelede fileleri havalandırdı.





#Enner Valencia
#Fenerbahçe
#Kayserispor
2 saat önce
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Enner Valencia: "Umarım Fenerbahçe'de kalırım"
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