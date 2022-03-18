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Erce Kardeşler: Şampiyonluğa katkı vermek istiyorum

Trabzonspor’da bugünkü Çaykur Rizespor maçında cezalı olan Uğurcan Çakır’ın yerine kaleye geçecek Erce Kardeşler, “Takım adına sorumluluk alarak arkadaşlarıma şampiyonluk yolunda ufak da olsa bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana” dedi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Erce Kardeşler: Şampiyonluğa katkı vermek istiyorum
Erce'nin 30 Haziran 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig’de topladığı 70 puanla en yakın rakibi Konyaspor’un 15 puan önünde yer alan ve emin adımlarla şampiyonluğa koşan Trabzonspor’da deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bugün oynayacakları Çaykur Rizespor maçında kaledeki yerini alamayacak.

Sezon başından bu yana ligde sadece 12 dakika görev alan, Gaziantepspor maçında ise ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Arda Akbulut’a bırakan Erce Kardeşler ligde bu sezon ilk kez 11’de bir maça çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

27 yaşındaki kalecinin, şampiyonluğa gidilen sezonda 90 dakika görev alacak olmaktan dolayı da ayrı bir gurur yaşadığı kaydedildi.

"Görev sırası bende"

Erce Kardeşler, takımın bir parçası olarak elinden geleni yapacağını söyledi. “Kimileri uzun süre yedekte beklemek sorun olabilir diye düşünebilir” diyen 27 yaşındaki file bekçisi, “Takımın bir parçası olarak böyle zamanlar için her zaman hazır olmalı ve şans gelince görev alarak katkıda bulunmalıyım. Bunun bilincindeyim ve sezon başından beri bu amaçla sürekli çalışarak kendimi hazır tuttum. Şimdi elimden geleni yapacağım. Takım adına sorumluluk almam gereken zamanda sahaya çıkıp katkı verebilir ve şampiyonluk yolunda ufak da olsa bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana. Umarım Rize karşısında savunmadaki diğer arkadaşlarımla kalemizi gole kapatır, bulacağımız gollerle bir galibiyet daha elde ederiz” ifadelerini kullandı.

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