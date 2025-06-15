Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezon için hazır

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yeni sezon için hazır

16:2415/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yurt dışından 6 takımın kampını gerçekleştirdiği merkezden 2 bin 76 sporcu yararlandı.
Yurt dışından 6 takımın kampını gerçekleştirdiği merkezden 2 bin 76 sporcu yararlandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kurulan 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılında basketbol, voleybol, ragbi, oryantiring, yüzme ve futbol gibi pek çok branşta spora katkı sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2025 sezonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.


Geçen yıl iki kampını da burada tamamlayan Samsunspor, bu sene kamp için yine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkez'ini tercih edecek.


Merkeze; Alanya, Iğdır ve Kahramanmaraş'tan takımlar da konuk olacak.


Görüşmelerin devam ettiği yerli ve yabancı takımların olduğu tesislerdeki sahalar, bu sene de doluluk arz ediyor.


Kamp merkezi, geçen yıl 8 yüzme ekibinin yanı sıra Süper Lig'den 4, 1 ve 2. ligden ikişer, 3. Lig'den 10 takıma hizmet verdi.


#Kayseri
#Süper Lig
#Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS zor muydu kolay mıydı? 2025 LGS sınavı uzman yorumları