Erden Timur açıkladı: Icardi kalacak gibi

Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi" dedi.

Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yi da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı" diye konuştu.