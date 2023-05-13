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Spor

Erden Timur açıkladı: Icardi kalacak gibi

Galatasaraylı yönetici Erden Timur, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'yle ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

10:41 . 13/05/2023 السبت
Yeni Şafak
Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 16 gol atıp 8 de asist yaptı.

Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta 16 gol atıp 8 de asist yaptı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemi hakkında Ertem Şener'in sorularını yanıtladı


Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi" dedi.


Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yi da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı" diye konuştu.







#Galatasaray
#Erden Timur
#Mauro Icardi
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