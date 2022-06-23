Spor Erden Timur açıkladı "Okan Buruk üçünü de kadroda görmek istiyor"
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Erden Timur açıkladı: "Okan Buruk üçünü de kadroda görmek istiyor"

Galatasaraylı yönetici Erden Timur, sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın kulüpte görev alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Arda çok değerli bir kardeşim. Ancak şu anda bizim tüm konsantrasyonumuz kadro yapılanması üzerine" cevabını verdi. Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuların durumuyla ilgili de konuşan Timur, teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün, Okan Kocuk ve Emre Akbaba'yı kadroda görmek istediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erden Timur açıkladı: Okan Buruk üçünü de kadroda görmek istiyor
Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "13 yerli, 13 yabancı, 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz sezonki net maaş bütçesi 27 milyon euro. Vergi yasası değiştiği için 1.67 çarpanı var. 1 milyon dolar ödüyorsanız kulübe maliyeti 1.67 milyon dolar. Net maaş 27 dediğimiz başka bir noktaya geçiyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl tahakkuk eden Mustafa Muhammed ödemesiyle birlikte 30.7 milyon euro bonservis için harcanmış. Yeni bir yapılanmaya girildi, gençleşme politikasına girildi. Bunlar Galatasaray için önemliydi. Geçen seneki bonservis bütçemiz 30.7 milyon euro, kadromuzdaki oyuncuların bonservis bütçesi 67 milyon 880 bin euro. Bunun dışında imza bedelleri var. 3 milyon 291 bin euro. Yani 71 milyon euro kadromuzun bugüne kadar bonservislere ve imzalara ödenmiş bedel var."

"Hocamızın raporuna göre takviye yapacağız"


  • "Sportif direktör ve hocamızla anlaştık. Kısa vadeli aksiyonlar var. Uzun vadede daha fazla aksiyon alacağız. Bu bir emanet iş. Teknik heyetin raporu esas. Onların hepsinin dataya dayandırılarak transfer kararı verilecek. Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Şu sonuç çıkmasın; Ucuza az değil, gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak. İlk 11'de 3 yerli olacağı için farkı yaratacak olan burası. Önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonucu gelecek. Stratejik sıralama yapmıyoruz. Ana kadroyu ise herkesi tatmin edecek ölçüde, Galatasaray'ın çıkarlarına uygun biçimde oluşturacağız."

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başladı
SPOR
Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başladı

"Pazartesi günü sezonu açıyoruz"

  • "Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya'da, Graz yakınlarında. Hazırlık maçları set edildi, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz, oradaki hazırlık maçları da set edildi. En geç 31'inde Türkiye'ye döneceğiz."

"Yazılı teklif yok, sözlü var"

  • "Şu anda yazılı olarak kulübe gelmiş teklif yok. Sözlü olarak var. Öncelikle oyuncularla görüşeceğiz. Biz burada kalmak isteyen ve sahaya karakter koyacak oyuncularla devam edeceğiz."

Arda Turan kulüpte görev alacak mı?

  • "Arda Turan, çok değerli bir kardeşim. Ancak şu anda bizim tüm konsantrasyonumuz kadro yapılanması üzerine."

"Torrent sadece yüzde 5 indirim yaptı"

  • "Domenec Torrent, tazminat için ilk görüşme talebine 'Menajerimle görüşün' cevabını verdi. Bir indirim bekledik. Sağ olsun, Sensibile indirim yaptı. Ancak Torrent sadece yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi."

"Altyapıdan birçok oyuncuyu kadroya alacağız"

  • "Galatasaray'ın kurtuluşu altyapıdır. Bizim amacımızın altyapı olması gerekiyor. Altyapıdan birçok oyuncuyu kadroya alacağız. Yurt dışında pilot takım olacak."

"Hoca üçünü de kadroda görmek istiyor"

  • "Yunus Akgün da, Okan Kocuk da, Emre Akbaba da iyi performanslar sergilediler. Hocamız zaten kadroda görmek istiyor. Bizle birlikte olacaklar. Altyapıdan gelecekler var. Kampta birçoğuna şans tanınacak."

"Yabancı kontenjanımız dolu"


  • "Mustafa Muhammed'in 1 Temmuz'da ödemesi var. Mbaye Diagne'nin sözleşmesi devam ediyor. Takviye yapmak istediğimiz yerler var ama yabancı kontenjanımız dolu. Yabancılarla görüşmemiz, ikna etmemiz lazım."

"Kerem ve Marcao'nun satışını düşünmüyoruz"

  • "Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bizim en değerli oyuncularımızdan. Kadromuzu korumak istiyoruz. Onlar kalmak istiyorsa, satış düşünmüyoruz."

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  • "İsim üzerinden bir şey söyleyemem. İstiyoruz desem farklı, istemiyoruz desem farklı. Bütçeye etkisi olur. Birçok adayımız var."


"Okan Hoca'ya inanıyorum"

  • "Okan Buruk'un Galatasaray'a teknik direktör olması mutlu etti. Galatasaray'da ilk formayı ben vermiştim. Galatasaray adına söylüyorum; oradaki değer yargıları biraz farklıdır. Okan'a hem inanıyorum, hem güveniyorum, hem de başarılı olacağına inanıyorum."
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