Erden Timur açıkladı: "Okan Buruk üçünü de kadroda görmek istiyor" Galatasaraylı yönetici Erden Timur, sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın kulüpte görev alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Arda çok değerli bir kardeşim. Ancak şu anda bizim tüm konsantrasyonumuz kadro yapılanması üzerine" cevabını verdi. Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcuların durumuyla ilgili de konuşan Timur, teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün, Okan Kocuk ve Emre Akbaba'yı kadroda görmek istediğini söyledi.

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