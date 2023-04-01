Erden Timur: Artık canımıza tak etti

Erden Timur, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların galibiyet gollerini 87'de Fredrik Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Nicolo Zaniolo kaydetti. Galatasaray puanını 63 yaparken maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.
Maça damga vuran anlardan biri 44. dakikada Adana Demirspor oyuncusu Emre Akbaba ve Dries Mertens arasında yaşandı. Akbaba, Mertens'in topuğuna kramponunun altıyla bastı. Belçikalı oyuncunun yerde kalmasıyla iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Devre arasında Galatasaray, sosyal medyadan "Yeter artık" açıklamasını yaptı. Maç sonu ise Erden Timur kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
''Artık canımıza tak etti''
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "İlk 10 haftada aynı şeyi yapmıştık, TFF'ye iletmiştik. İlk 10 hafta bize VAR yasağı vardı şimdi kırmızı kart yasağı var. Milli maç arası sonrası puan farkını azaltmak için belliki böyle bir şey yapıldı. 3 haftadır üst üste geliyor. Galip gelmemiz bir şeyi değiştirmiyor. Birçok açıklamalar yapılırken, kendi camiamızdan baskı yapılırken konuşmadık. Belli ki bu masa başı işi gerçekten var. Türk futbolunu ne denli ayak altına alırsanız alın bir cezası olmuyormuş. Jesus'a gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir. Artık canımıza tak etti. Puan farkının açılması istenmiyor belli. Bundan sonra elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şunu bilin ki Galatasaray camiası, taraftarı şampiyonluk için birleştik." açıklamasını yaptı.