Erden Timur: Artık canımıza tak etti

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "İlk 10 haftada aynı şeyi yapmıştık, TFF'ye iletmiştik. İlk 10 hafta bize VAR yasağı vardı şimdi kırmızı kart yasağı var. Milli maç arası sonrası puan farkını azaltmak için belliki böyle bir şey yapıldı. 3 haftadır üst üste geliyor. Galip gelmemiz bir şeyi değiştirmiyor. Birçok açıklamalar yapılırken, kendi camiamızdan baskı yapılırken konuşmadık. Belli ki bu masa başı işi gerçekten var. Türk futbolunu ne denli ayak altına alırsanız alın bir cezası olmuyormuş. Jesus'a gösterilmeyen tavır, en önemli göstergesidir. Artık canımıza tak etti. Puan farkının açılması istenmiyor belli. Bundan sonra elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şunu bilin ki Galatasaray camiası, taraftarı şampiyonluk için birleştik." açıklamasını yaptı.