Erden Timur: Florya'nın geliri bize kalacak

Katıldığı bir ekonomi programında açıklamalarda bulunan Timur, Galatasaray'da yapılması planlanan tesislerle ilgili önemli bilgiler verdi. Sarı-kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulara cevap verdi.

"Kemerburgaz Tesislerinin temeli 1 hafta içerisinde atılacak."

"İnşallah Eylül ayında Futbol Takımımız Kemerburgaz'a taşınmış olacak. Ama Kemerburgaz projesi bununla bitmeyecek oradaki inşaat çalışmaları son sürat devam edecek. Altyapı takımlarımız için."

"İnşallah Eylül ayında Futbol Takımımız Kemerburgaz'a taşınmış olacak. Ama Kemerburgaz projesi bununla bitmeyecek oradaki inşaat çalışmaları son sürat devam edecek. Altyapı takımlarımız için."

''Florya'yı biz yapmayacağız''

"Florya'da ruhsat alma durumuyla ilgili olarak Haziran-Temmuz gibi o dönemde başlanacak. Orayı da aşama aşama yapacağız. Yabancı bir markayla çalışmalarımız olacak. Florya'dan gelen tüm para Galatasaray'a kalacak. İnşaatta ihale olacak tabii. Biz (Nef) yapmayacağız. Onu baştan söylemekte yarar var."

"Florya'da ruhsat alma durumuyla ilgili olarak Haziran-Temmuz gibi o dönemde başlanacak. Orayı da aşama aşama yapacağız. Yabancı bir markayla çalışmalarımız olacak. Florya'dan gelen tüm para Galatasaray'a kalacak. İnşaatta ihale olacak tabii. Biz (Nef) yapmayacağız. Onu baştan söylemekte yarar var."

"Dün İsviçre’ye gittim. Oradaki bankalara emanet hesabı açılarak depreme kaynak aktarılmasını tavsiye ettim. Olumlu dönüş olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta imar finansı adına IFC ve EBRD ile görüşme yapacağız."

''İsviçre'ye gittim''

"Dün İsviçre’ye gittim. Oradaki bankalara emanet hesabı açılarak depreme kaynak aktarılmasını tavsiye ettim. Olumlu dönüş olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta imar finansı adına IFC ve EBRD ile görüşme yapacağız."

Proje ne zaman bitecek?

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki projesinin 2024'ün ortasına kadar bitirilmesi planlanıyor.

Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki projesinin 2024'ün ortasına kadar bitirilmesi planlanıyor.







