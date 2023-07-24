Erden Timur: Icardi gibi 2-3 isim daha getirmek istiyoruz

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Transfer üzerine açıklamalarda bulundu.





Bloomberg'te konuşan Timur, takım olarak hedeflerini açıkladı.





"Icardi gibi 2-3 isim daha..."

Erden Timur açıklamasında; "Hayalimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. Mauro Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz." dedi.





Timur sözlerinin devamında; "Oyuncuyu öyle bir etkileyeyim ki Galatasaray'a getireyim, şampiyon olalım, başarılar gelsin derseniz olmaz. Materyalizm, sonuç odaklılık için insanları kullanmak bu. 'Siz karşınızdakinin değerlerine önem veriyor musunuz, onu önemsiyor musunuz?' mesele bu." açıklamasında bulundu.





Angelino transfer süreci

Erden Timur, sol bek transferi süreci için; "Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, "Angelino, başka takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı." diye bir şey söylemiş." dedi.







