Erden Timur: TFF ve UEFA bizi denetlesin

Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün eylül ayı divan kurulu olağan toplantısında transfer süreciyle ilgili bir sunum yaptı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray'ın transferlerini şüpheli bulduğuyla ilgili sözlerine cevap veren Timur, "Her türlü denetime hazırım" dedi.





Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro"





"Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu, 32 yaşındalar. Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde. Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız. Ziyech yarım dönem önce PSG'ye transfer olmak üzereydi, Zaha daha 1 sezon önce 70 milyon euroya transfer olmak üzereydi. Ndombele, Tottenham tarihinin en pahalı transferi."





"İlk defa böyle bir kadro kuruldu"





"Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var. Değer olarak Türk futbolundaki en yakın kadronun 5-6 katı seviyede oyuncular almışız. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan takımların maaş ortalaması 290 milyon euro, biz bu bütçenin yarısını bile karşılayamayız. O yüzden kaynaklarımızı artırmak zorundayız.Biz Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir bütçelerine nasıl ulaşabiliriz? Yapamıyorsak, küçülelim demek doğru. Kulübü riske atmamak adına. Ancak üyelerimizin bir oran olarak sorgulama yapması gerekiyor. Geçtiğimiz sezonun geliri 79.9 milyon euro, bu sezon 218 milyon euro. Bunu yayın geliri bu kadar düşmüşken yaptık. Bu aslında doğru yapılanmayla gelirlerimizin nereye çıkabileceğinin göstergesi."





"Bizi denetlesinler"





"Lütfen TFF, UEFA bizi denetlesin. Ahlaklı bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı; bilmeden, verisiz eleştirmek olmamalı. Zerre kadar bir şey olmadığını anlatmak için aylarımı harcamaya hazırım. Rakip takımlar hep böyle şeyler konuşuyorlar. Her türlü denetime hazırım."













"Transferlerin büyük kısmını tek başıma yaptım"





"Ben sadece futbol ile ilgilenen bir kişi olarak lanse ediliyorum ama 'giderlerin sorumlusu' diyebilirim. Transferlerin yüzde 70-80'ini tek başıma görüşerek yapmaya çalıştım. Gelirinin çok büyük bir kısmında da çok büyük emeğim var. Bunu da takdirlerinize sunuyorum."





"En çok gelir elde eden kulüpler arasındayız"





"En çok gelir elde eden 20 kulüp arasında biz de yer alıyoruz. Yayın gelirlerini çıkardığımız zaman ilk 10'a giriyoruz. Newcastle United'ın 212 milyon euro geliri var, 146'sını yayın gelirinden alıyor adam. Biz 240 milyon euronun 10'unu yayından alıyoruz."





"Artık 6 büyük lig olmalı"





"Türk futbolunun kabuk değiştirmesini sağlayacak şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor. Artık 6 büyük lig olmalı dünyada ve bunlardan biri Türkiye olmalı. Bu dediğimiz olursa gelirlerimiz inanılmaz yükselir. Yüksek kaliteli genç oyuncuları alamıyoruz, gelmiyorlar bu lige. O zaman gelirler."















