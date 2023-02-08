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Spor

Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu destek için deprem bölgesinde

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu. Herkes depremzedeler için seferber olurken, Galatasaraylı yönetici Erden Timur ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu da destek için deprem bölgesine gitti.

10:40 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Kerem Aktürkoğlu destek kampanyasına katıldı

Kerem Aktürkoğlu destek kampanyasına katıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da birçok bina yıkıldı. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.


Deprem bölgesine gittiler

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Hatay'da yardım malzemeleri dağıttı.


Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı" ifadelerine yer verildi.




#Galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#Erden Timur
1 saat önce
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Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu destek için deprem bölgesinde
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