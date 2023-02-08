Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu destek için deprem bölgesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı. Merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da birçok bina yıkıldı. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.