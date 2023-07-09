Erden Timur'dan Icardi açıklaması: 'Bitti' diyemeyiz

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında transfer çalışmaları hakkında bilgi veriyor.





Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Icardi'nin transferi





"Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. 'Bitti' diyemeyiz ama belli bir aşamaya gelindi. Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2-2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir."





"A grubu oyuncuyu hedefliyoruz"





"Kampa gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa daha rahat konuşabiliriz ama piyasa geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş çünkü oyuncular Arabistan'dan teklif bekliyor. Şu an kimse transfere 'evet' demiyor. Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar."





"Çok iyi bir takım kuracağız"





"Kimse transfer konusunda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımızdan emin olsunlar."





Angelino ve Paredes'in durumu





"Belli bir noktaya geldik. Kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Leandro Paredes alternatiflere bakıyor. O da ona göre bir karar verecek."





"Taraftarın gönlünü almak için transfer yapamayız"





"Geçen sene de tek tek anlattım. Önce taraftarın gönlünü almak için transfer yapamayız. Galatasaray'ın parasıyla strateji olmaz. Bu kendinizi kurtarmak için yapılan bir şeydir. Doğru neyse o dur. Geçen seneden daha iyi bir performansla takımı oluşturacağız. Geçen seneki gibi çok transfer yapmayacağız çünkü bir omurgamız var. Beklememiz gerekirse bekleyeceğiz."





"Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet bakıyoruz"





"Forvete alacak oyuncu buluyorsunuz ama önce Mauro var. İlk önce onu bitirmeniz gerekiyor. Birini getirdiğinizde diğerinin gelme ihtimali daha da zorlaşıyor. Tanımadığınız bir oyuncuyu ikna etmek bu konuda kolay değil. İkinci forvet almamız lazım. Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet bakıyoruz. Icardi olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Icardi'nin gelişine göre ikinci forvete bakıyoruz. Icardi'nin gelmesi belli olmadan ikinci forveti almayacağız."





"Kamada gündemimizde değil"





"Daichi Kamada gündemimizde yok. Hiç görüşme olmadı."





Teklif gelen oyuncular





"Nelsson, Zaniolo, Cicaldau, Morutan, Kerem, Barış, Emin Bayram gibi birçok oyuncumuza teklif var. Eğer satılırlarsa hepsinin alternatifi hazır. Arabistan olayı olmasaydı müthiş bir hazırlığımız vardı."







































