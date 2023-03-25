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Spor

Erden Timur'dan transfer itirafı: 3 dakika ile iptal oldu

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in transferini son anda gerçekleşmediğini söyledi.

15:14 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erden Timur, Hakim Ziyech'in transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

Erden Timur, Hakim Ziyech'in transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı.

Erden Timur, kulübün yıllık olağan genel kurulunda transferlerle ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Nicolo Zaniolo'nun transferine ilişkin detayları anlatan Timur, Hakim Ziyech'i de 3 dakikada ellerinden kaçırdıklarını söyledi.


İşte Erden Timur'un o açıklamaları:


"30 milyonluk oyuncuyu 15'e aldık"

"Nicolo Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 30 milyon euro karşılığında Bournemouth'a satılıyordu. Son gece, 5 yıl vadeyle, ilk ödemesi kasım ayında olmak üzere, yarı fiyatına 15 milyon euroya aldık."


"Chelsea 3 dakika ile yetiştiremedi"

"Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz transferin son gününde şöyle bakıyorduk; ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği durumlar olabiliyor. Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor. 2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldı. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı. Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı. Mantığını da anlattım. 6 ay oynamayacaktı Roma'da. Bir sene sözleşmesi kalmış oluyordu. 6 ay oynamamış ve son senesi kalmış bir oyuncuyu 30 milyon euro'ya satamayacaklardı. Bizim de transfer dönemimiz uzun olduğu için böyle oldu."







#Galatasaray
#Erden Timur
#Hakim Ziyech
#Nicolo Zaniolo
1 saat önce
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