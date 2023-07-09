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Spor

Erden Timur'dan Zakharyan açıklaması: Ailesinin farklı bir hassasiyeti var

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Zakharyan transferi için de konuşan Timur, "Zakharyan'ın ailesinin farklı bir hassasiyeti var. Dolayısıyla mümkün olabilecek bir transfer değil." açıklamasında bulundu.

18:27 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arsen Zakharyan bu sezon 15 gole katkı yaptı

Arsen Zakharyan bu sezon 15 gole katkı yaptı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi, Parades, Angelino ve Kamada transferleri ile bilgi veren Timur, gündeme gelen başka bir isim Zakharyan içinde önemli açıklamalarda bulundu.

''Ailesinin farklı bir hassasiyeti var''

Zakharyan transferi hakkında Timur, "Zakharyan'ın ailesinin farklı bir hassasiyeti var. Dolayısıyla mümkün olabilecek bir transfer değil." açıklamasında bulundu.

Daha önce babası engel olmuştu

Köken olarak Ermenistanlı olan Arsen Zakharyan Rusya Milli Takımı'nda forma giyiyor. Devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelen Arsen Zakharyan transferi o dönem babasının istememesinden dolayı gerçekleşmemişti.

15 gole katkı yaptı

Zakharyan bu sezon Dinamo Moskova formasıyla çıktığı 37 maçta 5 gol 10 asistlik bir performans ortaya koydu.



#Transfer
#Galatasaray
#Erden Timur
#Arsen Zakharyan
1 saat önce
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