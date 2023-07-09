Erden Timur'dan Zakharyan açıklaması: Ailesinin farklı bir hassasiyeti var

Arsen Zakharyan bu sezon 15 gole katkı yaptı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi, Parades, Angelino ve Kamada transferleri ile bilgi veren Timur, gündeme gelen başka bir isim Zakharyan içinde önemli açıklamalarda bulundu.
''Ailesinin farklı bir hassasiyeti var''
Zakharyan transferi hakkında Timur, "Zakharyan'ın ailesinin farklı bir hassasiyeti var. Dolayısıyla mümkün olabilecek bir transfer değil." açıklamasında bulundu.
Daha önce babası engel olmuştu
Köken olarak Ermenistanlı olan Arsen Zakharyan Rusya Milli Takımı'nda forma giyiyor. Devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelen Arsen Zakharyan transferi o dönem babasının istememesinden dolayı gerçekleşmemişti.
15 gole katkı yaptı
Zakharyan bu sezon Dinamo Moskova formasıyla çıktığı 37 maçta 5 gol 10 asistlik bir performans ortaya koydu.