Erden Timur'dan Ziyech müjdesi: "Sağlık kontrollerinde hiçbir sorun yok"

Erden Timur, Galatasaray'ın gündemindeki Hakim Ziyech hakkında konuştu. Timur, Ziyech'in sağlık kontrollerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve şimdiye kadar bir sorun olmadığını açıkladı.

Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

-"Rashica sağ olsun bizi uzun bir süre bekledi. Opsiyonlar değişiyor. 8 numarada da 40 gündür bizi bekleyen oyuncu var ama biz ideale gitmek istiyoruz."

-"Hakim Ziyech'in sağlık kontrollerinde şu aşamaya kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Hakim Ziyech'in sağlık kontrolleri bitmek üzere. Transfer stratejimizi tam anlatamayız çünkü kartımızı açmış oluruz. Opsiyonlarımızı sürekli açık tutarak, ligde tekrar şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyoruz.

-"Sayılan isimlerin %80'i gündemde olmayan isimler. Guendouzi de o isimlerden biri."

-"Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili biz bir kelime de etmedik. Rakiplerimiz bu konuda farklı farklı söylemler içine giriyor. Bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili her şey bende belgeli olarak var."

-"Rashica ile süreç içinde görüştük. Sağ olsun bizi uzunca bir zaman da bekledi. Planlama stratejisi, farklı çıkan opsiyonlara göre de değişiyor. Transfer dinamik bir süreç. Bu sadece bir pozisyon için geçerli değil. 8 numarada da bizi 40 gündür bekleyen oyuncu var."

-"Beşiktaş'ın transfer açıklaması son derece yakışıksız. Şu memlekette insanları bölmeye çalışıyorsan bu tip şeyler yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz."











