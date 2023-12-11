Ergin Aslan: Ben olsam bir daha Beşiktaş forması giydirmem

Aboubakar'ın daha önceki döneminde de benzer şeyler yaptığını belirten Ergin Aslan, "Beşiktaş şu anda Sergen Yalçın dönemindeki aynı şeyleri yaşıyor. Ben olsam bir daha Beşiktaş forması giydirmem Aboubakar'a. Fenerbahçe maçında Rıza Hoca'ya 'Niye Aboubakar'la başlamadın?' şeklinde eleştiriler var. Bir teknik admın deli olması lazım Aboubakar gibi bir oyuncuyu 11'de başlatmaması için. Bunu düşünebiliyor musunuz, Rıza Hoca mı 11'e almadı sizce? Kendisini Afrika Kupası'na saklıyor. Aylardır ortada yok. Daha önce de aynı şeyleri yapmıştı. Beşiktaş camiasında büyük sıkıntılar var. Beşiktaş'ın Aboubakar ve Rosier başta olmak üzere bu ekipten kurtulması lazım. Adamlar kamp beğenmiyorlar, gidilecek şehirleri beğenmiyorlar. Bu girdabın içerisinde çıkmak kolay değil. Daha sezonun ortası olmamış, böyle bir girdabın içinden çıkabilmek yeni yönetimin için çok keskin radikal kararlar alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.