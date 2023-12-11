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Spor

Ergin Aslan: Ben olsam bir daha Beşiktaş forması giydirmem

TVNET 4x4 Futbol yorumcusu ve Yeni Şafak yazarı Ergin Aslan, Beşiktaş camiasının büyük sıkıntıları olduğunu belirtirken, yeni yönetimin Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier'den kurtulması gerektiğini söyledi.

11:15 - 11/12/2023 Monday
Güncelleme: 11:26 - 11/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Ergin Aslan, Aboubakar'ın 11'de oynatılmamasını yorumladı.
Ergin Aslan, Aboubakar'ın 11'de oynatılmamasını yorumladı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbiyi değerlendiren 4X4 Futbol yorumcusu Ergin Aslan, siyah-beyazlıların Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'la ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.


"Aboubakar'la şampiyon olmaktansa Aboubakar'sız 4'üncü olmak daha onurludur" diyen Aslan, yeni yönetimin radikal kararlar alması gerektiğini söyledi.


"Adamlar kamp beğenmiyorlar"

Aboubakar'ın daha önceki döneminde de benzer şeyler yaptığını belirten Ergin Aslan, "Beşiktaş şu anda Sergen Yalçın dönemindeki aynı şeyleri yaşıyor. Ben olsam bir daha Beşiktaş forması giydirmem Aboubakar'a. Fenerbahçe maçında Rıza Hoca'ya 'Niye Aboubakar'la başlamadın?' şeklinde eleştiriler var. Bir teknik admın deli olması lazım Aboubakar gibi bir oyuncuyu 11'de başlatmaması için. Bunu düşünebiliyor musunuz, Rıza Hoca mı 11'e almadı sizce? Kendisini Afrika Kupası'na saklıyor. Aylardır ortada yok. Daha önce de aynı şeyleri yapmıştı. Beşiktaş camiasında büyük sıkıntılar var. Beşiktaş'ın Aboubakar ve Rosier başta olmak üzere bu ekipten kurtulması lazım. Adamlar kamp beğenmiyorlar, gidilecek şehirleri beğenmiyorlar. Bu girdabın içerisinde çıkmak kolay değil. Daha sezonun ortası olmamış, böyle bir girdabın içinden çıkabilmek yeni yönetimin için çok keskin radikal kararlar alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.






#Beşiktaş
#Ergin Aslan
#Vincent Aboubakar
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