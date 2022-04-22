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Spor Ergin Ataman "İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Foura adımımızı atmalıyız"
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Ergin Ataman: "İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four’a adımımızı atmalıyız"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano ile karşılaşacakları iki karşılaşmada da yüksek bir motivasyonla oynayarak Final Four’a adımlarını atmaları gerektiğini söyledi ve taraftara Sinan Erdem Spor Salonu’nda güçlü bir atmosfer yaratma çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four’a adımımızı atmalıyız
Ergin Ataman

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off’ta İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile deplasmanda oynadığı ilk 2 maçtan bir galibiyet çıkartarak Final Four yolunda saha avantajını eline geçiren Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, 3’üncü maç öncesi Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"Kısmen de olsa İtalya’dan istediğimiz alıp evimize dönüyoruz"

Serinin 1-1’e geldiğini hatırlatan Ataman, “Kısmen de olsa İtalya’dan istediğimiz alıp evimize dönüyoruz. Biraz daha dikkatli olup son dakikalarda hücum tercihlerinde hatalar yapmasak, 2-0’ı yakalayıp çok büyük bir avantaj daha sağlayabilirdik” ifadelerini kullandı.

“Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeiyiz”

Özellikle serinin ikinci maçında Milano taraftarlarının çok büyük bir baskı oluşturduğunu kaydeden deneyimli başantrenör, Anadolu Efes taraftarına çağrıda bulunarak, “Milano’nun oluşturduğu bu baskıdan sonra, şimdi biz de daha fazlasını Sinan Erdem Spor Salonu’nda göstermeliyiz” dedi.

“Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla pes etmeyeceklerdir”

Olimpia Milano’nun başantrenörü Ettore Messina’nın bir basketbol dehası olduğunu hatırlatan Ataman, “Milano’da bazı eksikler olsa da onun koçluğunda asla pes etmeyeceklerdir. Milano karşısında bizi çok zorlu maçlar bekliyor. En kararlı şekilde, yüksek bir motivasyonla salı ve perşembe günlerinde oynayacağımız final ayarındaki iki maçı kazanıp, Final Four’a adımımızı atmalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.

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