Erik ten Hag duyurdu: Onana kadroda olacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın sakatlığı hakkında yeni bir bilgilendirme yapıldı.

Kırmızı-şeytanlıların teknik direktörü Erik ten Hag, "Onana iyi durumda, antrenmana çıkıyor. Everton maçında sahada olacak" ifadelerini kullandı. Bu hafta oynanacak lig karşılaşmasında milli kaleci Altay Bayındır'ın kalede forma şansı bulması bekleniyordu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Hollandalı teknik adam, sakatlığını atlatan İngiliz sol bek için ise "Luke Shaw, Everton maçında kadroda olacak. Uzun süredir sol bekimiz yoktu. Daha istikrarlı olmamıza yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.