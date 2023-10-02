Erik ten Hag'a Altay Bayındır sorusu: Galatasaray'a karşı oynatacak mı?

Altay Bayındır Manchester United'da henüz hiç süre almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.
Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ve Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" diye konuştu.
Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın Galatasaray'a karşı forma giyip giymeyeceğiyle ilgili soruya cevap veren 53 yaşındaki teknik adam, "Antrenmanlarda iyi bir izlenim bıraktı ve gerçekten gelişiyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Altay'ın oynayıp oynamayacağını yarın göreceksiniz" dedi.
Brezilyalı futbolcuAntony'nin durumu hakkında da konuşan Erik ten Hag, "Dün takımla ilk kez çalıştı. Bugün son bir antrenmanımız var. Sonrasında kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.