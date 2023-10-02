Erik ten Hag'a Altay Bayındır sorusu: Galatasaray'a karşı oynatacak mı?

Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Sadece Zaha ve Icardi değil, Mertens ve Ziyech gibi isimler de var. Doğru sonucu almak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" diye konuştu.