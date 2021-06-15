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Erkut Söğüt: Mesut Özil Fenerbahçe'ye teknik direktör önermedi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'in menajeri, tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli takıma teknik direktör önerdiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Erkut Söğüt: Mesut Özil Fenerbahçeye teknik direktör önermedi
Mesut Özil, geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun takıma antrenör önerdiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Mesut Özil hiçbir teknik direktör için referans olmadı"

Söğüt, Mesut Özil’in sarı lacivertli kulübe hiçbir şekilde bir teknik direktör tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, “Son günlerde medyada Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışı sürerken temsil ettiğim Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mesut Özil’in dolaylı yönden ismi sıkça kullanılmaktadır. Mesut Fenerbahçe formasını giydiği ilk günden itibaren hiçbir teknik adam ile ilgili bir öneride bulunmamış, kimseye referans olmamıştır. Mesut sadece futboluna konsantre olmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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