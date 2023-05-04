Norveçli yıldız Erling Haaland rekorlar kırmaya devam ediyor. Ligin 34. haftasında Manchester City'nin West Ham United ile dün oynadığı ve 3-0 kazandıkları mücadelenin 70. dakikasında fileleri havalandıran Haaland, yeni bir rekora imza attı.





Haaland, 35 gole ulaştığı Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu. Norveçli futbolcu, 34'er gole sahip Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bıraktı. Tüm kulvarlardaki toplam gol sayısını 51'e çıkaran Haaland, bu alanda Vic Watson (West Ham, 1929-1930 sezonu) ve Tom Waring'i (Aston Villa, 1930-1931 sezonu) geçerek tarihin en golcü ikinci ismi oldu.





Haaland, geride kalan haftalarda tüm kulvarlarda 13 gol daha atması halinde İngiltere tarihine geçecek. 1927-1928 sezonunda Everton forması giyen Dixie Dean, sezonu tüm kulvarlarda 63 gol atarak tamamlamıştı.





Chelsea'den fazla gol attı





Haaland, kulübün el değiştirmesinden bu yana son iki sezonda 600 milyon dolardan fazla harcayan ancak beklentilerden çok uzak bir performans sergileyen Chelsea'den daha fazla gol atma başarısı gösterdi. 22 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde bu sezon şu ana kadar attığı gollerle Chelsea (31), Nottingham Forest (30), Wolverhampton (29), Southampton (28) ve Everton'dan (27) fazla rakip fileleri havalandırdı.





Gollerin büyük bölümü Etihad'da





Manchester ekibinin Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa kovaladığı sezonda toplam 51 gole ulaşan Haaland, bunların 35'ini iç sahada, 16'sını ise deplasmanda kaydetti. Haaland, ligde 35, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Federasyon Kupası'nda 3 ve Lig Kupası'nda 1 kez fileleri havalandırdı.





17 maçı birer golle tamamlayan yıldız futbolcu, 7 müsabakada ikişer gol atarken, 5 mücadelede de "hat-trick" yaptı. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Leipzig filelerini ise 5 kez sarsmıştı. 11 golle en fazla 31-45 arasındaki dakikalarda skor üreten Haaland, 61-75. dakikalar arasında ise 10 gol kaydetti.









Kulüp rekorunu kırdı





Manchester City formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 51 gole ulaşan Erling Haaland, kulüp tarihine de geçti. Haaland, 1928-1929 sezonunda 38 gol atan Tommy Johnson'ı geride bırakarak bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.





Rekorlarında "hızlı" ve "genç"





Haaland, bu sezon sadece Premier Lig'e değil, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de performansıyla damga vurdu. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.





22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı. "Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.





📜 Erling Haaland, Salah'ın rekorunu kırdı ve Premier Lig tarihinde 38 maçlık sezonda 33 gol atarak en fazla gol atan futbolcu oldu pic.twitter.com/mfI6E1VK1o — SPOR (@yenisafakspor) April 27, 2023





Bir maçta 5 gol atanlar kulübünün yeni üyesi





Haaland, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi, takımları adına 5 gol kaydetmişti.







