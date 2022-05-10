Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu: Transfer resmen duyuruldu

Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'de kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.
- Manchester City Kulübü ile Erling Haaland arasında yapılacak son görüşmelerin ardından Norveçli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.
Erling Haaland, Manchester City'den haftalık 375 bin Sterlin kazanacak pic.twitter.com/lAh6GFdGZ4
Erling Haaland, Manchester City'den haftalık 375 bin Sterlin kazanacak pic.twitter.com/lAh6GFdGZ4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 10, 2022