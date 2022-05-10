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Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu: Transfer resmen duyuruldu

Almanya'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund en dikkat çekici oyuncusu Erling Haaland'ı elinden kaçırdı. Norveçli futbolcu önemli bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz devi Manchester City ile anlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erling Haalandın yeni takımı belli oldu: Transfer resmen duyuruldu
Erling Haaland

Manchester City, Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'den itibaren transferi konusunda oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022'de kulübe transferi için Borussia Dortmund ile prensipte bir anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.

  • Manchester City Kulübü ile Erling Haaland arasında yapılacak son görüşmelerin ardından Norveçli futbolcunun resmi imzayı atması bekleniyor.
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