Erling Haaland'ın yeni takımı belli oldu: Transfer resmen duyuruldu

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılıyor. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de görüşecek olan iki lider, orta basın toplantısı düzenleyerek bir dizi anlaşmaya imza atacak.