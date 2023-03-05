Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Kulağına küpe olsun"

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncu Arda Güler, maçın henüz başlarında net bir fırsattan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, Bilal'i geçmek isteyen Arda, bir anda yerde kaldı. Daha sonra ayağa kalkan genç oyuncu, kaptırdığı top için mücadele etmeye devam etti.
Mücadele sonrasında A Spor'da karşılaşmayı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında Arda Güler'e uyarılarda bulundu. Toroğlu, "Arda ilk 11'de başladı, güzel. Jesus, ikinci yarının başında oyundan alır zannettim ama 60'da aldı. O da tamam. Ama Arda'ya bir çift lafım var. Çok kabiliyetli bir çocuksun, taraflı tarafsız herkes seni seviyor. Ancak sakın dün akşamki penaltı aldatmacasını bir daha yapma. Zaten 'Yapayım mı yapmayayım mı? kararını veremedin. İkisini de yapamadın. Eksi puan aldın. Hele bu yaşta bir futbolcuya bu tarz hareketler yakışmaz, kulağına küpe olsun. Belki bir penaltı kazanırsın ama çok şeyini kaybedersin. Bazı abilerin bunu göstere göstere yapıyor, kazananlar da var. Sen o tuzağa düşme" ifadelerini kullandı.