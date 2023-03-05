Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Kulağına küpe olsun"

Mücadele sonrasında A Spor'da karşılaşmayı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında Arda Güler'e uyarılarda bulundu. Toroğlu, "Arda ilk 11'de başladı, güzel. Jesus, ikinci yarının başında oyundan alır zannettim ama 60'da aldı. O da tamam. Ama Arda'ya bir çift lafım var. Çok kabiliyetli bir çocuksun, taraflı tarafsız herkes seni seviyor. Ancak sakın dün akşamki penaltı aldatmacasını bir daha yapma. Zaten 'Yapayım mı yapmayayım mı? kararını veremedin. İkisini de yapamadın. Eksi puan aldın. Hele bu yaşta bir futbolcuya bu tarz hareketler yakışmaz, kulağına küpe olsun. Belki bir penaltı kazanırsın ama çok şeyini kaybedersin. Bazı abilerin bunu göstere göstere yapıyor, kazananlar da var. Sen o tuzağa düşme" ifadelerini kullandı.