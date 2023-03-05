|
Reklam
Reklam
Spor

Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Kulağına küpe olsun"

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, sarı-lacivertli takımın genç yıldızı Arda Güler'e uyarılarda bulundu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:10 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı.


Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncu Arda Güler, maçın henüz başlarında net bir fırsattan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, Bilal'i geçmek isteyen Arda, bir anda yerde kaldı. Daha sonra ayağa kalkan genç oyuncu, kaptırdığı top için mücadele etmeye devam etti.


"Kulağına küpe olsun"

Mücadele sonrasında A Spor'da karşılaşmayı değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, bu pozisyon hakkında Arda Güler'e uyarılarda bulundu. Toroğlu, "Arda ilk 11'de başladı, güzel. Jesus, ikinci yarının başında oyundan alır zannettim ama 60'da aldı. O da tamam. Ama Arda'ya bir çift lafım var. Çok kabiliyetli bir çocuksun, taraflı tarafsız herkes seni seviyor. Ancak sakın dün akşamki penaltı aldatmacasını bir daha yapma. Zaten 'Yapayım mı yapmayayım mı? kararını veremedin. İkisini de yapamadın. Eksi puan aldın. Hele bu yaşta bir futbolcuya bu tarz hareketler yakışmaz, kulağına küpe olsun. Belki bir penaltı kazanırsın ama çok şeyini kaybedersin. Bazı abilerin bunu göstere göstere yapıyor, kazananlar da var. Sen o tuzağa düşme" ifadelerini kullandı.




#Fenerbahçe
#Arda Güler
#Erman Toroğlu
18 dakika önce
default-profile-img
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Kulağına küpe olsun"
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: Akşener'in çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş masum değil
Kahramanmaraş'ın 500 yıllık tarihi çarşısı depremde ayakta kaldı
Çiftlik evini silah imalathanesine çevirdiler
Bakan Karaismailoğlu: İçme suyu stoklarımızda bir sıkıntı yok
Nihat Kahveci: Ferdi'ye ceza makbuzu gelebilir
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.