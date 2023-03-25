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Spor

Ermeni taraftarlardan büyük saygısızlık: İstiklal Marşımızı ıslıkladılar

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele öncesinde Ermeni taraftarlar, büyük bir saygısızlıkta bulundu.

Haber Merkezi
20:14 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ermeni taraftarlardan büyük saygısızlık

Ermeni taraftarlardan büyük saygısızlık

EFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı. A Milli Futbol Takımı kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'na sorunsuz bir şekilde giriş yaptı.


Taraftarlarımız alınmadı

UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı. Ermeni taraftarlar ise karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplanmaya başladı. Ermeni taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tamamen satılmıştı.


Ermeni taraftarlardan büyük saygısızlık

Milli takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü. Ermeni taraftarların bu saygısızlıkları sosyal medyada kısa süre içerisinde tepki topladı.




#Türkiye
#Ermenistan
#EURO2024
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