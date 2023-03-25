Ay-yıldızlılarımız, salı günü de Hırvatistan ile karşılaşacak

Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.