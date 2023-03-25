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Spor

Yolun sonu Almanya olsun: İlk rakibimiz Ermenistan

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarımız salı günü de Hırvatistan ile karşılaşacak.

10:25 . 25/03/2023 Saturday
Yeni Şafak
Milliler maçın oynanacağı stadyumda son çalışmalarını yaptı.

Milliler maçın oynanacağı stadyumda son çalışmalarını yaptı.

Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.


A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakçı da baş ağrısı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.


Ay-yıldızlılarımız, salı günü de Hırvatistan ile karşılaşacak


Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.


İlk 2 sıra yetecek

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.


10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.



Ermenistan-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

ERMENİSTAN:
Buchnev, Haroyan, Andre, Hovhannisyan, Tiknizyan, Spertsyan, Bayramyan, Babayan, Barseghyan, Balekian, Adamyan

TÜRKİYE:
Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun






#A Milli Futbol Takımı
#EURO 2024 Elemeleri
#Ermenistan
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