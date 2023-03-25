Milliler maçın oynanacağı stadyumda son çalışmalarını yaptı.
Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nda Tayyip Talha Sanuç sakatlığı, Abdülkerim Bardakçı da baş ağrısı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Ay-yıldızlılarımız, salı günü de Hırvatistan ile karşılaşacak
Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü bay geçecek.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.