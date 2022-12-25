Erol Bulut: İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz

Arjantin'de milli takımlarını bekleyen halk başkent sokaklarını doldurdu

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, milli takımın dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından otobüsle zafer turu atmasını bekleyen binlerce kişi sokaklara akın etti. Sabah saatlerinden itibaren de hem futbolcuların konakladığı yeri hem de Buenos Aires sokaklarını dolduran halk sevinç gösterileri yaptı. Ülkede kutlamaların merkez ve sembol yeri Obelisko dikilitaşı çevresi havadan görüntülendi.