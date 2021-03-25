Spor Erol Bulut ile yollar ayrıldı Emre Belözoğlu takımın başına geçti
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Erol Bulut ile yollar ayrıldı Emre Belözoğlu takımın başına geçti

Fenerbahçe, Erol Bulut'la yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı. Sezonun geri kalan haftalarında, Emre Belözoğlu takımın teknik sorumlusu olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut ile yollar ayrıldı Emre Belözoğlu takımın başına geçti
Erol Bulut

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı. Sezonun geri kalan haftalarında, Emre Belözoğlu takımın başında olacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

  • "2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."


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