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Spor

Erol Bulut: "Yanlış dile getirdim, kusura bakmasınlar"

Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda 8-7 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçı sonrasındaki maaş açıklamasını yanlış dile getirdiğini ifade etti. Bulut, peşinatı ile ilgili konuşacağını ancak maaş dediğini belirtti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:12 . 20/01/2023 Cuma
DHA
Erol Bulut'un bu sezonki puan ortalaması 1.41

Erol Bulut'un bu sezonki puan ortalaması 1.41


Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek çeyrek finale kalan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erol Bulut konuştu.


"Kusura bakmasınlar"

Geçtiğimiz günlerde maaş konusunda yaptığı açıklama hakkında konuşan Bulut, "Fenerbahçe maçından sonra düzenlenen basın toplantısında ödemeler ile ilgili yaptığım bir açıklama vardı. Yanlış dile getirdim. 1,5 senedir maaşımı kulübün bana ödemediği ile ilgili. O doğru değil. Benim tarafımdan yanlış ifade edildi. Kendi peşinatım ile ilgiliydi. Yanlış anlaşıldığım için kusura bakmasınlar. Aslında ben akabinde açıklamayı yaptım ama öndeki cümlem kullanılmış. Peşinatım ile ilgili olacaktı maaş dedim o yüzden kusura bakmasınlar" dedi.


"Üst düzeydi"

Konyaspor mücadelesinin heyecan verici olduğunu da sözlerine ekleyen Erol Bulut, "Zaman zaman tempolu bir maçtı. İkinci yarı tempo yaptık maçı 90 dakikanın içinde bitirebilmek için, pozisyonlara da girdik. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Hem Fenerbahçe maçında kırmızı karta kadar tempolu maç çıkardık hem de Konyaspor maçında performans üst düzeydeydi. Koşu mesafelerimiz de çok iyi seviyede. Gol atmakta biraz sorunumuz var ama onu penaltılarda çözdük. Tur atladığımız için mutluyum" diye konuştu.

Fikstür şikayeti
Erol Bulut, Süper Lig fikstürü hakkında ise "Ligin 20'nci haftasında pazar günü Sivasspor ile mücadele edeceğiz. Rakibimiz 17'sinde kupa maçına çıktı. Dolayısıyla bizden 2 gün daha dinlenmiş durumdalar" şeklinde konuştu.
#Erol Bulut
#Gaziantep FK
#Türkiye Kupası
26 dakika önce
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Erol Bulut: "Yanlış dile getirdim, kusura bakmasınlar"
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