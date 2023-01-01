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Erol Bulut'un bu sezonki puan ortalaması 1.41
Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek çeyrek finale kalan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Erol Bulut konuştu.
Geçtiğimiz günlerde maaş konusunda yaptığı açıklama hakkında konuşan Bulut, "Fenerbahçe maçından sonra düzenlenen basın toplantısında ödemeler ile ilgili yaptığım bir açıklama vardı. Yanlış dile getirdim. 1,5 senedir maaşımı kulübün bana ödemediği ile ilgili. O doğru değil. Benim tarafımdan yanlış ifade edildi. Kendi peşinatım ile ilgiliydi. Yanlış anlaşıldığım için kusura bakmasınlar. Aslında ben akabinde açıklamayı yaptım ama öndeki cümlem kullanılmış. Peşinatım ile ilgili olacaktı maaş dedim o yüzden kusura bakmasınlar" dedi.
Konyaspor mücadelesinin heyecan verici olduğunu da sözlerine ekleyen Erol Bulut, "Zaman zaman tempolu bir maçtı. İkinci yarı tempo yaptık maçı 90 dakikanın içinde bitirebilmek için, pozisyonlara da girdik. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Hem Fenerbahçe maçında kırmızı karta kadar tempolu maç çıkardık hem de Konyaspor maçında performans üst düzeydeydi. Koşu mesafelerimiz de çok iyi seviyede. Gol atmakta biraz sorunumuz var ama onu penaltılarda çözdük. Tur atladığımız için mutluyum" diye konuştu.