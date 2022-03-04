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Erol Bulut maç sonu patladı: Karaktersiz futbolcu

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, isim vermeden bir oyuncuyu eleştirdi ve, "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" dedi. Bulut'un bahsettiği futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Erol Bulut maç sonu patladı: Karaktersiz futbolcu
Teknik direktör Erol Bulut

Ziraat Türkiye Kupası yarı çeyrek final maçında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor’a uzatmalarda kalesinde gördüğü golle 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Rakip bizden daha şanslıydı”

Bulut, “Bugün hem statta hem de televizyon karşısında olan taraftarların güzel bir maç izlediklerini düşünüyorum. 120 dakika tempolu, hem Alanya tarafında hem de bizim tarafımızda git-geli çok olan bir maç oldu. Öne geçme durumumuz oldu ama bunu maalesef bunu başaramadık. 1-0 geriye düştük, 1-1’i yakaladık sonra 2-1 rakip öne geçti. Alanyaspor’u tebrik ediyorum tur atladıkları için. Biz de 2-1 öne geçip tur atlayabilirdik ama rakip bizden daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler, tebrik ediyorum” dedi.

“Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir o kadar söylüyorum”

Bulut, isim vermeden Alanyaspor döneminde kadro dışı bıraktığı bir oyuncuyu eleştirerek, “Bizim kadro dışı bıraktığımız bir futbolcu vardı. Bugün ne kadar haklı olduğumuzu kendisi bugün bir kez daha hem bize hem futbol kamuoyuna bir kez daha ispat etti. İsmini açıklamak bile istemiyorum. Yirmi sene profesyonel top oynadım, onun dışında yardımcı hocalık yaptım. Dört senedir de teknik direktörlük yapıyorum. Çok iyi insanlar gördüm hayatımda, çok karakterli oyuncularla çalıştım ama bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir o kadar söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un hedefindeki isim Tayfur Bingöl'müş

Erol Bulut'un isim vermeden ağır sözlerle yüklendiği futbolcunun Tayfur Bingöl olduğu bildirildi. 29 yaşındaki Alanyasporlu futbolcu, maçta attığı golün sevincini Gaziantep FK yedek kulübesine doğru kayarak ve el hareketlerinde bulunarak yaşadı.

Tayfur Bingöl
AA
Tayfur Bingöl

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