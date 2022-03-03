Alanyaspor uzatmalara giden maçta Gaziantep'i eledi ve yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanan Alanyaspor, adını yarı finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar;
6. dakikada Oğuz Ceylan, ceza sahası dışından kaleyi vuruşunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.
32. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Günay’da kaldı.
38. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına yaklaşan Alanyaspor’da, topu önünde bulan Emre Akbaba yine sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin üstünden dışarı çıktı..
42. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Maxim’in ceza sahası yayı önünden sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.
45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba topu direk kaleye gönderdi, kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca yerden ceza sahası içine gönderdi, Diedhiou’un topun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
66. dakikada ceza sahası yayından Novais’in yerden şutu kalecinin kucağında kaldı.
66. dakikada çalımla ceza sahası içerisine giren Furkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden şutunu Marafona ayaklarıyla kurtardı.
GOL!
- 74. dakikada ceza sahası dışından Novais’in şutu defansa çarpıp Diedhiou’nun önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou’nun arka direğe yerden çıkardığı topu, Tayfur boş kaleye gönderdi. 1-0
GOL!
- 90+1. dakikada sol kanattan Toşca’nın ortasına hareketlenen Caulker topa dokunarak uzak direğe yolladı, Djilobodji meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 1-1
GOL!
- 102. dakikada Emre Akbaba’nın defansın arkasına yolladığı topa Oğuz Aydın hareketlenip kaleciyle karşı karıya kaldı. Oğuz’un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
115. dakikada Borven’in ceza sahası dışından yarım voleyle şutu, kaleci Marafona’da kaldı.
118. dakikada sol kanattan hızlı çıkan Oğuz Aydın, topu ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Efkan’a bıraktı. Kaleyi karşıdan gören Efkan’ın şutunu Günay kurtardı.
120+1. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Oğuz Aydın, rakibini çalımlayıp Novais’e bıraktı. Novais’in şutunu kaleci Günay çeldi.
Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu:
Trabzonspor 🆚 Kayserispor
Sivasspor 🆚 Alanyaspor pic.twitter.com/aiKVkAa9QO
Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu:
Karşılaşmada atılan goller;
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 0 Gaziantep FK 🔴⚫️
⚽️ Tayfur 74' pic.twitter.com/qt8cERk2Xa
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 0 Gaziantep FK 🔴⚫️
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 1 Gaziantep FK 🔴⚫️
⚽️ Djilobodji 90+1' pic.twitter.com/u3MNWDfQWB
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 1 🆚 1 Gaziantep FK 🔴⚫️
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 2 🆚 1 Gaziantep FK 🔴⚫️
⚽️ Oğuz 102' pic.twitter.com/xTOzXqWFtj
GOL | 🟠🟢 Alanyaspor 2 🆚 1 Gaziantep FK 🔴⚫️