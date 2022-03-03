Alanyaspor uzatmalara giden maçta Gaziantep'i eledi ve yarı finale yükseldi

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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ruslar ve Ukraynalılar aynı halktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin canlı yayında açıklamada bulundu. Operasyonların devam ettiğini belirten Putin, "Askerlerimiz kendini feda ediyor" dedi. Ruslar ve Ukraynalıların aynı halk olduğunu söyleyen Putin, "Eşit şartlarda müzakere edilirse tüm sorunlar çözülecektir" diye konuştu.