Spor Erol Buluttan oyuncularına "Limitleri zorlayın"
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Erol Bulut'tan oyuncularına: "Limitleri zorlayın"

Beşiktaş derbisini kazanmak zorunda olduklarını belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Rakibimizle aramızdaki puan farkı açılmamalı. Sizlere güveniyorum, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroyuz ve neler yapabileceğinizi biliyorum. Bu kaliteyi sahaya yansıtacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları derbi öncesi oyuncularıyla bireysel toplantılar düzenleyerek rakiplerinin güçlü ve zayıf yanlarını, nelere dikkat etmek gerektiklerini anlatıyor.

“Şampiyonluk iddiamız açısından önemli bir maça çıkacağız” diyen genç çalıştırıcı, “Beşiktaş ile zorlu ve kritik bir maç yapacağız. Bu maçı kazanmak zorundayız. Rakibimizle aramızdaki puan farkı açılmamalı. Zirveye yakalayana kadar puan kaybetme lüksümüz yok. Beşiktaş maçıyla başlayacak bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Sizlere güveniyorum, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroyuz ve neler yapabileceğinizi biliyorum. Bu kaliteyi sahaya yansıtacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde galibiyet formülünü belirledi. Siyah-beyazlı takımın orta saha ve kanatları etkili kullandığını belirten Bulut, orta sahada agresif ve baskılı oynayarak Beşiktaş’ın oyununu bozmayı hedeflerken, tüm oyuncularından performanslarının üzerine çıkmalarını istedi.

Sergen Yalçın derbi şifresini oyuncularına verdi
SPOR
Sergen Yalçın derbi şifresini oyuncularına verdi


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