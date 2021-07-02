Erol Bulut'tan transfer itirafı: Fenerbahçe'ye istedim ama olmadı

Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'nin başında başlayan daha sonra istenilen sonuçların alınamamasının ardından yolların ayrıldığı Erol Bulut, Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'de iyi bir dönem geçirdim"

Sarı-lacivertli takımla yaşadığı süreci anlatan Bulut, "Fenerbahçe ve Alanyaspor'da iyi bir dönem geçirdim. Şu an Gaziantep'deyim. Birçok hedefi olan ve benim kariyerim için de güzel olacak bir takımdayım" ifadelerini kullandı.

"16 transfer yaptım ve yönetmek kolay değildi"

Fenerbahçe'deyken 16 transfer yaptığını ve bu oyuncuları yönetmenin zor olduğunu söyleyen Erol Bulut, "Takım olarak ligin üst sıralarındaydık ama benim için devam etmek kolay değildi. 16 transfer yaptım ve yönetmek kolay olmadı" dedi.

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"Bakasetas'ı istedim"

Fenerbahçe'nin başındayken özellikle Pelkas'ı çok istediğini belirten Erol Bulut, "O harika bir oyuncu. Pelkas benim tercihimdi. Bana göre Fenerbahçe'de kalmalı. Onun Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum. Bakasetas'ı da transfer etmek istedim ancak olmadı. Çok az bir paraya Pelkas'ı kadroya kattık" ifadelerini kullandı.

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