Beşiktaş'ta transfer harekatı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde gelecek ve gidecek oyuncuların isimleri belirginleşmeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, yolları ayırmayı düşündüğü oyuncular kadar, teklif gelecek oyuncuların durumunu da dikkate alacak.

Deneyimli çalıştırıcı, bugün oynanacak Kasımpaşa maçının yanı sıra Konyaspor ve Kayserispor maçlarını da bazı oyuncular için son şans olarak görüyor. Özellikle Masuaku, Dele Alli, Nkoudou, Redmond gibi oyuncular, istikrarsız görüntüleri ile dikkat çekerken, yerli isimlerden ise Emrecan, Salih, Umut Meraş, beklentilerin altında kalıyor.

Beşiktaş'ta orta sahaya Ozan Tufan'ın kiralanması konusunda ciddi yol kat edilmiş durumda. Bu transferin kısa süre içerisinde netleşmesi beklenirken, kanat bekleri konusunda ise Caner ve Hasan Ali Kaldırım gibi tecrübeli oyuncuların ismi ön plana çıkıyor.

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SPOR Orta sahaya Ozan reçetesi

SPOR Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Ersin'e Belçika ilgisi

Kartal'da ara transfer döneminde sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Bu isimlerden bir tanesi de, Beşiktaş'ta genç yaşında şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu.

Belçika basınından Voetbalnieuws, Club Brugge'ün, önemli bir kaleci transfer yapmak istediğini, bu nedenle daha önce talip olduğu Ersin için yeniden temasa geçtiğini yazdı. Haberde Belçika ekibinin, yaz döneminde 22 yaşındaki genç eldiveni kadrosuna katamama nedeninin Beşiktaş'ın talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu da belirtildi. Brugge'ün, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra formasını kaybeden Ersin için önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Ersin'in yanı sıra diğer oyunculara gelecek teklifler de değerlendirilecek.

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