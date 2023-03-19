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Spor

Ersun Yanal: Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor

Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçının ardından; "Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik." dedi.

22:03 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ersun Yanal, Alanyaspor ile üç maça çıktı

Ersun Yanal, Alanyaspor ile üç maça çıktı

Alanyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçı sonrasında maçı değerlendirdi.

Ersun Yanal maç sonrası açıklamasında; "Tartışılan bir kart pozisyonu var. Orada rakibimizi eksik bırakabilirdik. Devre arasında hakemlere de söyledim. Bu kadar gergin bir ortamda maç yönetmek, bu söylemlerle bu ortamı idare edebilmek korkunç bir şey. Daha sağduyulu olmalıyız." dedi.

"Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor"

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Hakemin hareketi, büyük infial yaratıyor. Bu tartışmalar duymayacak. Hepimizin kafası karışmış durumda. Umarım bu tartışmaları bırakıp, futbol özelinde konuşuruz. Milli arada da hiçbir şey değişmeyecek. Serzenişler devam edecek. Bu ortam, hiçbirimize yarar sağlamaz. Hocalarımızın açıklamaları, yöneticilerimizin çok önde olup yaptıkları yorumlar futbola bence bir şey katmıyor." açıklamasında bulundu.

Ersun Yanal; "Penaltı pozisyonları var, hepimizin kafası karışmış durumda. Olay yine hakem üzerine gelecek. Hakem seminerinde de siyah-beyaz pozisyonlar konuşuldu. Daha ligde çok maç var. Ne şampiyon, ne de düşenler belli. Sağ duyulu olmalıyız, futbolu yormadan devam etmeliyiz." sözlerini sarfetti.




#Ersun Yanal
#Alanyaspor
#Süper Lig
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