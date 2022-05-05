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Ertem Şener'in maç anlatımı sosyal medyayı salladı

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen Real Madrid-Manchester City maçının spikeri Ertem Şener, karşılaşmadaki anlatımıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ertem Şenerin maç anlatımı sosyal medyayı salladı
Ertem Şener

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 4-3 kaybettiği maçın rövanşında tarihi bir geri dönüşe imza atarak Manchester City’i 3-1 yendi ve finale yükseldi.

Nefes kesen mücadelenin spikeri Ertem Şener de anlatımıyla geceye damga vurdu.

Şener'in özellikle oyuncular hakkında verdiği ilginç detay bilgiler ve benzetmeleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte Ertem Şener'in maçtaki anlatımlarından öne çıkanlar:

  • "Çocuk adam" (Vinicius Junior'a)
  • "Karim Benzema, Benzema ailesinin dokuz çocuğundan altıncısı. Ailenin 8 erkek ve 1 kız çocuğu bulunuyor.
  • - "Sen kimsin Rodrygo" (Rodrygo'nun golü sonrası)
  • - "Gabriel Jesus eskiden sıvacıymış"
  • - "Guardiola kaşınmaya başladı. Her yerinden kaşınmaya başladı. Burası Madrid, nasıl kaşınmasın... Burası Santiago Barneabu"
  • - "Bernardo Silva'nın lakabı 'Küçük Messi"
  • - "Maçın hakemi Orsato elektrikçiymiş"
  • - "Phil Foden 17 yaşında evlenmiş"
  • - "Ancelotti, Fergusondan sonra sakız çiğneyen en tehlikeli adam"

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