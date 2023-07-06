Ertuğrul Doğan konuşuyor

Ertuğrul Doğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:









37 milyon euroluk girdi

"Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına soktuk."





Stat isim sponsorluğu





"Yeni stadyum isim sponsorluğu için yaptığımız görüşmeler kısa süre içinde sonuçlanacak.1 hafta 10 güne kadar çözmüş olacağız."





Anadolu kulüplerine destek mesajı





"Biz Trabzonspor olarak Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve onların yanındayız."





"Tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi"





"Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu."







