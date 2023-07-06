Ertuğrul Doğan konuşuyor

Ertuğrul Doğan
Ertuğrul Doğan, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına soktuk."
"Yeni stadyum isim sponsorluğu için yaptığımız görüşmeler kısa süre içinde sonuçlanacak.1 hafta 10 güne kadar çözmüş olacağız."
"Biz Trabzonspor olarak Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve onların yanındayız."
"Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu."