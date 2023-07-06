Ertuğrul Doğan'dan Lahtimi açıklaması: Tüm uyarılarımıza rağmen gelmedi

Ertuğrul Doğan, kulüp gündemine ilişkin basın mensuplarının soruları yanıtladı. Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:









37 milyon euroluk girdi

"Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına soktuk."





Stat isim sponsorluğu





"Yeni stadyum isim sponsorluğu için yaptığımız görüşmeler kısa süre içinde sonuçlanacak.1 hafta 10 güne kadar çözmüş olacağız."





Anadolu kulüplerine destek mesajı





"Biz Trabzonspor olarak Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve onların yanındayız."





"Tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi"





"Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu."





"Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam"





"Uğurcan Çakır, takımın kaptanı. Bizim çok önemli bir değerimiz. Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim, satmam da. Ama kendisine söz verdim yurt dışından teklif gelirse yardımcı olacağız."





Bakasetas ve Siopis yeni sözleşme





"Biz teklifleri 3 gün önce kendilerine ilettik. Henüz kampa katılmadılar. Cumartesi gününden sonra geldiklerinden sonra kendileriyle görüşeceğiz. Ama resmi tekliflerimizi yaptık."





"Trabzonspor'un tek amacı zirvedir"





"Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Zirvede olmak için bu takımı kuruyordur. Mücadelemizin de tek amacı zirvedir."





"Arda Güler'i kutluyorum"





"Arda Güler'i tebrik ediyorum. Çok değerli, genç bir oyuncu, çok beyefendi bir oyuncu. Hareketlerinden, her şeyinden belli. İlk başta ailesine teşekkür etmek lazım, böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Hocalarını kutlamak lazım, böyle bir oyuncuyu Türk futboluna kattıkları için. Kendisini de kutluyorum. Konuşulan kulüpler, dünyanın en büyük kulüpleri. İnşallah başarılı olur. Hepimiz de gurur duyarız."













"Trabzonspor'un satılması bana mantıklı gelmiyor"





"Bu konu hiç gündeme gelmedi Trabzonspor için. Başka kulüplerde gündeme geldi mi, bilmiyorum. Trabzonspor satılabilir mi, bana sorsan mantıklı gelmiyor. Ama yarın çok farklı gelişmeler olacak belki bilemiyorum. Şu anda bana sorunca, reel bir durum haline gelebileceğini düşünmüyorum."





"İmza aşamasında 2 transfer daha var"





"Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar kendisinin onay verdiği 3 yabancı transferini gerçekleştirdik. Gerçekleşme aşamasında olan 2 transfer daha var."





"Yusuf kulübüne geri döndü"





"Yusuf Yazıcı her zaman önemli bir kardeşimizdir. Kendisi kulübüne (Lille) geri dönmüştür."





Koita'nın durumu





"Fode Koita ile ilgilenen takımlar var, görüşüyoruz. Trabzon'da tek başına idman yapıyor."



















