|
Spor

Ertuğrul Doğan: Nwakaeme ile görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlarla buluşmasında transfer müjdesi verdi. Şampiyonluk sezonunun en etkili isimlerinden olan Nvvakaeme ile görüştüklerini söyleyen Doğan, "Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" açıklamasını yaptı.

10:03 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:18 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nwakaeme & Ertuğrul Doğan

Nwakaeme & Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde, transferlerden kulüp ekonomisine kadar açıklamalar yaptı.


Bir soru üzerine 2010-11'i unutmadıklarını ve kendilerinin şampiyon olduğunu söyleyen Doğan, bu sezon İstanbul'da kazandıkları Fenerbahçe maçında da bir hakemin benzer işlere kalkıştığını belirterek, "O hakemin de hakemliği artık bitti" dedi.



88 milyon euroluk ödeme

Bir yandan yarışan diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönemden geçtiklerini söyleyen Doğan, "Öncelikli gündemimiz ekonomidir. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla birlikte benim dönemimde kasaya toplamda 88 milyon euroluk para katkımız gerçekleşmiş olacak. Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar lira civarında olurdu" diye konuştu.




"Sezon sonunda oturup konuşacağız"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlarla görüşmesinde bir de transfer müjdesi paylaştı. Doğan, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini açıkladı. Abdullah Avcı ve kendisinin Nijeryalı futbolcu ile konuştuğunu söyleyen Doğan "Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.


Doğan, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Fahya kulübünde forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Nwakaeme'nin de Trabzonspor'a yeniden geri dönmeyi çok istediğini belirtti. Nijeryalı oyuncu, Al Fahya ile şu ana kadar 13 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.



#Anthony Nwakaeme
#Süper Lig
#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor: 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak teklif Meclis’ten geçti