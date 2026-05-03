Ertuğrul Doğan - TFF zirvesinde karar çıktı: Ozan Ergün'ün hakemliği bitti

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Trabzonspor - Göztepe karşılaşmasına hakem Ozan Ergün'ün verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.

42. dakikada ikinci sarı karttan Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç'ı oyundan ihraç eden Ozan Ergün, hatalı kararlarına devam ederek 86. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golü de faul gerekçesiyle iptal etti.

Artık maçlarda görev alamayacak

Bu yaşananlar üzerinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Doğan, yaptığı görüşmede camianın hakem tepkisini dile getirirken Ozan Ergün ve yardımcılarının artık maçlarda görev alamayacağı ifade edildi.

Trabzonspor'a karşı ilk değil

Öte yandan Ozan Ergün'ün Trabzonspor aleyhine yaptığı hatalar bu maçla da sınırlı kalmadı. Ergün, ligin ilk yarısında bordo-mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı derbide Paul Onuachu'nun attığı nizami golü, VAR incelemesinin ardından geçerli saymamıştı.







