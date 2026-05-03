Ertuğrul Doğan - TFF zirvesinde karar çıktı: Ozan Ergün'ün hakemliği bitti

18:36 3/05/2026, Pazar
Hakem Ozan Ergün, maçta verdiği hatalı kararlarla tartışmaların odağına yerleşti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'un sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldiği mücadelede tartışmalı kararlara imza atan hakem Ozan Ergün, maçın önüne geçmişti. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın TFF ile konu hakkında yaptığı görüşme sonrası, Ozan Ergün ve yardımcılarının maçlarda bir daha görev almayacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Trabzonspor - Göztepe karşılaşmasına hakem Ozan Ergün'ün verdiği tartışmalı kararlar damga vurdu.

42. dakikada ikinci sarı karttan Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç'ı oyundan ihraç eden Ozan Ergün, hatalı kararlarına devam ederek 86. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golü de faul gerekçesiyle iptal etti.

Artık maçlarda görev alamayacak

Bu yaşananlar üzerinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Doğan, yaptığı görüşmede camianın hakem tepkisini dile getirirken Ozan Ergün ve yardımcılarının artık maçlarda görev alamayacağı ifade edildi.

Trabzonspor'a karşı ilk değil

Öte yandan Ozan Ergün'ün Trabzonspor aleyhine yaptığı hatalar bu maçla da sınırlı kalmadı. Ergün, ligin ilk yarısında bordo-mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı derbide Paul Onuachu'nun attığı nizami golü, VAR incelemesinin ardından geçerli saymamıştı.



