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Spor

Ertuğrul Doğan: "Türk futbolunda deniz bitti uçurumun kıyısındayız"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Doğan, "Türk futbolunda deniz bitti, uçurumun kıyısındayız. Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Hiç kimsenin hata yapacak lüksü yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
12:13 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 12:14 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, önemli açıklamalarda bulundu. Yayın ihalesi hakkında konuşan Doğan, Türk futbolunun zor bir durumda olduğunu söyledi. Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Uçurumun kıyısındayız"

"Göreve geldiğimiz Mart 2023'ten bu yana tüm çalışmalarımızı paylaştık. Ben ve arkadaşlarım, Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlü kalması gerektiğini biliyoruz. Camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek olduğunu da biliyoruz. Ekonominin en önemli konu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Trabzonspor'dan gurur duyulması için faaliyetler sürdürmekteyiz. Türk futbolunda artık deniz bitti, uçurumun kenarındayız."


"Yayın ihalesini yukarı çekmeye çalışıyoruz"

"Naklen yayın ciddi anlamda düştü. Bir deplasmana gittiğimizde gidiş geliş masraflarının dahi karşılanmadığını görüyoruz. Play-off gibi birçok sistem konuşuluyor. Bunların konuşulmasının asıl sebebi 90 milyon dolar seviyelerine düşen naklen yayın geliri, 200-250 milyon dolar seviyelerine çekebilmek. Bu başarılabilirse büyük iş olur."


"Torpili kaldırdık"

"Altyapıda torpil işini kaldırdık. Bunu açık yüreklikle söylüyorum."


"25 milyon euro daha sponsorluk geliri koyacağız"

"8 ayda kulübün kasasından çıkan toplamda 90 milyon Euro'luk bir ödeme yaptık yönetim kurulu olarak. Bu ödenen 90 milyon Euro'nun yaklaşık 70 milyon Euro'su sponsor geliridir. Ocak ayı sonunda da yeni bir sponsorluk ile kasaya 25 milyon Euro daha sponsorluk geliri koyacağız. Kartal projesi hariç."






#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
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