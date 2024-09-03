Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması: 'Yuvana yeniden hoş geldin’

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktör Şenol Güneş'i takımın başına getirdi.





Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından camiaya seslendi.





Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Değerli Trabzonsporlular,





Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık.





Trabzonspor’umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen ‘bizden biri’ olan Şenol Güneş hocamıza ‘yuvana yeniden hoş geldin’ diyorum.





Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum."























