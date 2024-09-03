Spor

Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması: 'Yuvana yeniden hoş geldin’

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş hakkında açıklamada bulunurken camiaya da mesaj verdi.

19:19 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Başkan Ertuğrul Doğan
Başkan Ertuğrul Doğan

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktör Şenol Güneş'i takımın başına getirdi.


Bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından camiaya seslendi.


Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Değerli Trabzonsporlular,


Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda üç isim üzerinde enine boyuna tartıştık. Takımımızın güçlü bir iskeleti var ve Süper Lig maratonunun henüz başındayız. Bütün bunları üst üste koyunca hedeflerimize daha tecrübeli bir hoca ile varabileceğimize inandık ve efsanemiz Şenol Güneş ile bugün itibarıyla anlaşma sağladık.


Trabzonspor’umuzun hemen hemen her başarısında yer alan, teknik adamlığı döneminde şampiyonluk kazandırmış, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan ve tamamen ‘bizden biri’ olan Şenol Güneş hocamıza ‘yuvana yeniden hoş geldin’ diyorum.


Camiamızdan, bir ve beraberce hareket ederek kenetlenmesini, hem hocamıza hem de oyuncularımıza moral olmasını özellikle rica ediyorum. Bu kenetlenmenin, yakın gelecekteki başarılarımız için çok önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum."







#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Şenol Güneş
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