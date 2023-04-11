Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın açıklaması: Takım çalıştırmak istemediğini söyledi

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var." dedi.