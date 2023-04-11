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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Sergen Yalçın açıklaması: Takım çalıştırmak istemediğini söyledi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile görüşmelerini aktardı. Doğan, ''Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi'' dedi.

20:47 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile ilgili konuştu

Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile ilgili konuştu

Trabzonspor'da bir numaralı gündem maddesi teknik direktör oldu.

Yeni başkan Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada takımın gündemini değerlendirdi.

"Takım çalıştırmak istemediğini söyledi"

Doğan, Sergen Yalçın ile yaptıkları görüşme için; "Sergen Yalçın ile görüştük. Bize şu an takım çalışmak istemediğini söyledi. Bilic ile menajerler aracılığıyla bir görüşmemiz oldu. Şu aşamada ilerleme kaydettiğimiz isimler var." dedi.

Ertuğrul Doğan açıklamasının devamında; "Bu durumda elini taşın altına sokmayan biriyle de benim uzun süreli çalışmam söz konusu olamaz. Kimileri de inanılmaz paralar talep etti." sözlerini sarfetti.

Şampiyonluk sözleri

Başkan Doğan açıklamasında; "Trabzonspor taraftarının akıllarından geçen tek şeyi biliyorum. O şampiyonluk kupasını tekrar kaldırmak. Tekrar şampiyon olacağız inansınlar." dedi.




#Ertuğrul Doğan
#Sergen Yalçın
#Trabzonspor
11 dakika önce
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